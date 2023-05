Vorfreude auf Thiem in Topform

MADRID/MAUTHAUSEN. Das, was Dominic Thiem im Klassiker gegen den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas auf den Sandplatz des mit 12.442 Besuchern prall gefüllten Estadio Manuel Santana in Madrid gezaubert hat, erinnerte an seine Glanzzeiten. Die knappe 6:3, 1:6, 6:7 (5)-Niederlage in der zweiten Runde des ATP Masters 1000 tut zwar weh, Wucht und Präzision der Schläge des 29-jährigen Lichtenwörthers nähren aber die Hoffnung, dass er in absehbarer Zeit wirklich wieder der Alte werden könnte.