Vorfreude auf die Wien-Woche steigt

Der Erfolgslauf von Dominic Thiem beim ATP-250-Event in Gijon ging vergangenen Samstag im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Andrej Rublew zwar mit 4:6, 4:6 zu Ende. Doch der Niederösterreicher kommt vor dem nahenden Stadthallen-Turnier in Wien (ab 22. Oktober) immer besser in Form.

Im Duell mit seinem Freund und Trainingspartner Rublew zeigte Thiem phasenweise das druckvolle Tennis frühere Tage. Vom Tempo im Spiel war der US-Open-Gewinner 2020 auf Augenhöhe mit dem aktuellen Weltranglisten-Neunten. "Die Richtung, in die es geht, stimmt auf jeden Fall", sagte Thiem. Mit einem Titelgewinn in Spanien hätte er sich im Ranking zurück in die Top 100 gekämpft. Doch vom spielerischen Niveau her ist er schon länger wieder zu diesem Kreis hinzuzählen. Dennoch wird Thiem nach der erfolgreichen Woche mit drei Match-Siegen 33 Ränge besser liegen und auf Platz 132 aufscheinen. Einzig Jurij Rodionov ist dann als letzter Österreicher mit Rang 128. noch vor ihm platziert. Der Niederösterreicher verlor beim Challenger in Saint-Tropez sein Halbfinale ebenfalls.

Vor seiner Wien-Woche, von der er "seit dem Moment, als ich wieder zu spielen anfing, geträumt habe", probt der 29-jährige Thiem diese Woche noch in Antwerpen. Sein Erstrunden-Match gegen Wildcard-Mann Michael Geerts steigt erst morgen. Der Lokalmatador ist in der Weltrangliste auf Platz 267 zu finden und spielt vornehmlich auf der Challenger-Tour. Sollte der Niederösterreicher diese Hürde meistern, könnte es erneut zum Aufeinandertreffen mit dem Argentinier Francisco Cerundolo kommen, den Thiem bereits in Gijon besiegte.

Mit Rublew, Daniil Medwedew, Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie und Jannik Sinner, allesamt Spieler in den Top Ten, sind dann auch die Erste Bank Open glänzend besetzt. Für Thiem sind sie eine wichtige Zäsur. "Sobald Wien vorbei ist, werde ich erst aufs Ranking schauen", meinte Thiem, der nicht ausschloss, nach seinem Heimturnier noch bei Challenger-Events aufzuschlagen. (fei)