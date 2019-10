Vor der achten Hürde platzte der WM-Traum von Ivona Dadic

Für Ivona Dadic war die Leichtathletik-WM in Doha nach nur 70 Metern bereits beendet. Die Welser Siebenkämpferin schied im Auftaktbewerb, den 100 Meter Hürden, verletzt aus. Vor dem achten Hindernis bremste die 25-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht ab, griff sich sofort an die Hinterseite des linken Oberschenkels. Verdacht auf einen Muskelfasereinriss im Oberschenkelbeuger, so lautete eine erste Diagnose von Teamarzt Richard Högler. "Es war plötzlich während des Laufes ein Stich. Jetzt ist es ein dumpfer Schmerz im hinteren Oberschenkel", sagte Dadic. Heute folgen weitere Untersuchungen im Aspetar-Krankenhaus in Doha. "Dort werden wir ein Röntgen und Ultraschall machen und entscheiden dann, ob wir ein MRT machen oder nicht", erklärte Högler, der von mehreren Wochen Zwangspause ausging.

Für Dadic ist das frühe Aus eine herbe Enttäuschung. Die Zweite der Hallen-WM 2018 war mit einer Menge Selbstvertrauen sowie Medaillenambitionen in das Wüstenemirat gereist. "Es tut mir leid, jetzt nicht mehr zeigen zu können, was ich draufhabe. Ich war in Top-Form und wollte um eine Medaille mitkämpfen", so Dadic. Ihr Trainer Philipp Unfried hatte ihr nach den Trainingsleistungen sogar bis zu 6800 Punkte zugetraut, womit sie den österreichischen Rekord (6519) pulverisiert hätte.

Chance auf Bronze lebt

Die Inhaberin des besagten Rekords, Verena Preiner, erwischte indes einen Auftakt nach Maß in den WM-Siebenkampf. Die Ebenseerin lag nach den vier Disziplinen des ersten Wettkampftags mit 3821 Punkten auf dem sechsten Zwischenrang. Auf die Drittplatzierte Kendell Williams (US) fehlten der 24-Jährigen gerade einmal 34 Punkte. Hinter den überlegenen Favoritinnen Katarina Johnson-Thompson (Gb/4138 Punkte) und Nafissatou Thiam (Bel/4042) liegen sechs Athletinnen innerhalb von nur hundert Punkten.

Nach persönlichen Bestzeiten über 100 Meter Hürden (13,25 Sekunden/OÖ-Landesrekord) und im 200-Meter-Sprint (23,96) konnte Preiner zufrieden Zwischenbilanz ziehen: "Es läuft gut. Nur das Kugelstoßen war etwas schwächer." Dort war Preiner mit 14,21 Metern 13 Zentimeter hinter ihrer Bestleistung. Heute folgen ab 17.15 Uhr (live in ORF Sport Plus) noch der Weitsprung, der Speerwurf und der 800-Meter-Lauf.