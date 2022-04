Vorhang auf für das 97. Basketball-Derby, dem am Sonntag (20 Uhr, Sky) in der Volksbank-Arena ein Play-off-Mascherl umgehängt wird. Die Swans Gmunden sind in der Best-of-5-Viertelfinalserie gegen die Raiffeisen Flyers Wels nicht nur wegen des Heimvorteils und der ewigen Bilanz, die mit 69:27 Siegen eindeutig für die "Korbjäger" vom Traunsee spricht, zu favorisieren.