Von Messi bis Krankl: Die meistgeklickten Sport-Geschichten des Jahres 2022

Platz 10:

Aufregung um Umhang von Messi

Bevor Lionel Messi nach seinem heroischen Finalsieg bei der Fußball-WM in Katar gegen Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen) den goldenen Pokal in die Luft streckte, wurde der Argentinier in einen sogenannten Bischt gehüllt. Das traditionelle Kleidungsstück war ihm zuvor überraschend von Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani angezogen worden. Eine Szene, die die Gemüter erhitzte...

Platz 9:

Max Verstappen: "Ich akzeptiere das nicht mehr"

Der Formel-1-Weltmeister boykottierte am Rande seines Sieges in Mexiko Anfang November den Fernsehsender Sky - und schaffte es damit unter die Top-10 der meistgelesenen Sport-Geschichten der OÖN in diesem Jahr.

Platz 8:

Aksel Lund Svindal an Hodenkrebs erkrankt

Der norwegische Ex-Skistar gab Ende September sein Hodenkrebs-Erkrankung bekannt. Eine unmittelbar nach der Diagnose erfolgte Operation sei erfolgreich verlaufen und seine Prognose glücklicherweise sehr gut, schrieb der 39-jährige Doppel-Olympiasieger damals auf Instagram..

Platz 7:

Hirscher vor Weltcup-Auftakt in Sölden: "Muss das sein?"

Der Weltcup-Auftakt der Alpinen steigt seit den 1990er-Jahren regelmäßig Ende Oktober mit zwei Riesentorläufen in Sölden. Nicht nur wegen des Klimawandels hat Ex-Skirennläufer Marcel Hirscher im Oktober den frühen Termin hinterfragt.

Platz 6:

Eine der größten Sauereien: Kriechmayr-Sieg ärgert Schweizer

Die Affäre um die verspätete Anreise des Oberösterreichers Vincent Kriechmayr nach Wengen aus der Corona-Quarantäne gipfelte am Samstag in seinem Sieg beim Abfahrtsklassiker. Dass er Beat Feuz auf den zweiten Platz verwies und Marco Odermatt "nur" Vierter war, schmeckte vielen Schweizern nicht.

Platz 5:

So reagiert die FIFA auf die Geste der DFB-Kicker

Die viel beachtete Mund-zu-Geste vor Deutschlands WM-Start gegen Japan (1:2) wurde heiß diskutiert. Schlussendlich hatte sie für die DFB-Kicker keine Folgen - aber sie bleibt im Gegensatz zur sportlichen Darbietung wohl länger in Erinnerung.

Platz 4:

„Ein Clown auf der Tribüne“: ORF-Kommentator machte sich über Infantino lustig

Ebenfalls aus dem WM-Topf: Als im Achtelfinalspiel zwischen Brasilien und Südkorea bereits alles entschieden war, ließ ORF-Kommentator Daniel Warmuth mit einer kritischen Aussage über FIFA-Präsident Gianni Infantino aufhorchen.

Platz 3:

Ex-Teamspieler Gerhard Rodax mit 57 Jahren gestorben

Der ehemalige österreichische Fußball-Teamspieler Gerhard Rodax ist tot. Der 57-jährige Niederösterreicher ist am 16. November auf der Südbahnstrecke von einem Zug erfasst worden.

Platz 2:

Tiefe Trauer um beliebten Linzer Sportarzt

Der Schock sitzt immer noch tief: Werner Kleschpis, Oberarzt in der Unfallchirurgie am Kepler Universitätsklinikum und jahrelang medizinischer Betreuer der Black Wings, des HC Linz AG und etlicher Fußballvereine, ist in diesem Jahr im 61. Lebensjahr verstorben.

Platz 1:

Hans Krankl vorübergehend festgenommen

Es war ein großer Aufreger im Jahr 2022 - und dieser hat sich ausgerechnet in Oberösterreich abgespielt: Fußball-Ikone Hans Krankl wurde im Anschluss an das Bundesligaspiel zwischen LASK und Rapid (2:1) Mitte August vorübergehend von der Polizei festgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper