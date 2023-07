Von ihr bekommt er vor jedem Rennen ein Foto: Das ist der Glücksbringer von Felix Gall

Felix Gall schrieb mit seinem Etappensieg am Mittwoch auf der Königsetappe der diesjährigen Tour de France österreichische Radsportgeschichte. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung in der Heimat des 25-jährigen Osttirolers. In Nußdorf-Debant fieberten Galls Eltern vor dem Fernseher mit. Petra und Herbert Gall wussten rasch, was es an diesem Tag geschlagen hat. "Man hat von Beginn an gesehen, dass das Team diesen Etappensieg will. Sie waren ja zu Dritt in der Fluchtgruppe. Und es