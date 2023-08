Die Idee, eine Rad-Weltmeisterschaft für alle Disziplinen und den Para-Sport auszutragen, wird derzeit in Schottland in der Praxis umgesetzt. Nach den ersten Tagen herrscht zumindest im Lager der Behindertensportler Ernüchterung.

"Von einer inklusiven WM ist hier wenig zu spüren. Wir sind ziemlich isoliert, von den anderen Bewerben bekommen wir so gut wie gar nichts mit", sagt Walter Ablinger, der gestern mit dem Handbike-Zeitfahren in Dumfries in die WM startete. Der Paralympics-Champion konnte dabei wie erwartet nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen und musste sich trotz starker Leistung mit Platz 13 zufriedengeben. "Es war das erwartet hohe Niveau, auf die Top 10 hat nicht viel gefehlt", sagt der 54-jährige Innviertler, der seit dem Wochenende in Schottland ist und sich wundert, dass in der Region der Rad-WM so gut wie keine Radfahrer zu sehen sind. Die Straßen seien außerdem relativ schlecht. Ablinger: "Wenn du hier trainierst, kann das schnell gefährlich werden. Aber die Autofahrer sind zum Glück sehr rücksichtsvoll und fahren, wenn es sein muss, ewig hinter dir her." Am morgigen Freitag absolviert der Handbike-Profi mit dem Straßenrennen über 62,4 Kilometer schon sein WM-Finale.

Auch in einer anderen Schadensklasse ging Österreich gestern bei den Handbikern leer aus. Tom Frühwirth verpasste Bronze um eine halbe Sekunde, der ebenfalls als Medaillenkandidat gehandelte Alexander Gritsch wurde Neunter.

Bei den Sportlern ohne körperliche Behinderung belegte Österreichs Mountainbike-Team in der Mixed-Staffel nach Zwischenführung am Mittwoch ang neun.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl