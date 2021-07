Als er gestern in Saint-Gaudens über die Ziellinie fuhr, konnte Patrick Konrad die Tränen im strömenden Regen nicht mehr zurückhalten. Kein Wunder. Der Niederösterreicher hatte Historisches vollbracht. Als erst dritter Österreicher nach Max Bulla (1931) und Georg Totschnig (2005) gewann der Staatsmeister eine Etappe der Tour de France, nachdem er bereits zuvor dreimal sein Glück versucht hatte.

Schon letzten Samstag war der 29-Jährige mit dem zweiten Platz am ersten Pyrenäen-Teilstück ganz knapp dran, bereits davor mischte er weitere zweimal vorne mit. Doch aller guten Dinge waren bei der weltgrößten Radrundfahrt für ihn vier. Am 16. Teilstück über 169 km von Pas de la Case nach Saint-Gaudens klappte es. "Ich habe gewusst, ich habe die Beine, die Form und das Talent, dass ich so etwas gewinnen kann. Heute habe ich quasi das Glück etwas erzwungen und habe es mit der Brechstange versucht. Ich war ruhig und habe mir gesagt: ‚Patrick, du bist heute der, der gewinnt. Es geht gar nicht anders‘", sagte er gestern nach getaner Arbeit.

Am Tour-Anfang schwer gestürzt Bild: privat

Mutiges Solo war siegbringend

36 Kilometer fuhr der gebürtige Mödlinger, Sohn von Wien-Marathon-Organisator Wolfgang Konrad, solo vorne. Zuvor bildete er mit dem Belgier Jan Bakelants und dem Franzosen Fabien Doubey ein Trio. Doch als dahinter eine starke Gruppe Jagd auf die Führenden machte, wurde es Konrad zu bunt. Er riss aus und wurde für den Mut endlich mit einem großen Sieg belohnt.

Bei seinem deutschen World-Tour-Team Bora stellte man ihm vor der Saison schon die Rute ins Fenster. Das Talent von Konrad ist unbestritten, der dritte Gesamt-Platz bei der Tour de Suisse 2019 wie auch der siebente beim Giro 2018 waren zwar Ausrufezeichen, die Liste der Siege des Niederösterreichers bleib bis gestern aber überschaubar. "Der Sieg ist für meine Familie, meine Freunde und mein Team Bora – für alle, die an mich geglaubt haben. Ich glaube, der Erfolg ist im richtigen Moment gekommen. Das ist wie ein Befreiungsschlag", sagte Konrad, der 2014 eine Saison beim Welser Radteam fuhr und von dort dann den Sprung zur Bora schaffte.

Auf dem hügeligen, anspruchsvollen Teilstück fand der Allrounder, der seit Februar 2020 Vater einer Tochter ist, das ideale Terrain für den großen Coup vor. Während es das Feld um den Führenden Tadej Pogacar eher gemütlich anging und erst mit 13:49 Minuten Rückstand auf Konrad eintrudelte.

Vaterfreuden beflügelten zusätzlich. Bild: privat

Vier Fragen an ...

Christian Pömer, Sportdirektor in Patrick Konrads Team Bora

Der gebürtige Trauner, selbst einmal Profi und ein früherer Österreich-Rundfahrt-Teilnehmer, hat das deutsche World-Tour-Team Bora, das übrigens mit österreichischer Lizenz fährt, rot-weiß-rot eingefärbt. Er holte neben Leuten wie Lukas Pöstlberger, Felix Großschartner, Patrick Gamper und Gregor Mühlberger auch Patrick Konrad 2015 an Bord. Ein Gold-Griff, wie man seit gestern weiß.

OÖN: Wie groß war die Freude über diesen Sieg von Konrad?

Christian Pömer: Ich habe daheim vor dem Fernseher so laut geschrien, dass meine kleine Tochter zu Weinen begann. Ich habe bis zum letzten Meter Blut geschwitzt. Als er da in der Kurve noch getrunken hat und den Kreisverkehr nicht ganz optimal anfuhr, ist mir fast das Herz stehen geblieben. Es ist schon ein Wahnsinn, was er da geschafft hat.

Konrad musste so einem Erfolg lange nachfahren. Ist ihm nun der Knopf aufgegangen?

Ja, das glaube ich schon. Er wartet schon seit Jahren auf so einen Coup. Viele hat es gewundert, dass so ein Bombenrennfahrer, der am Berg so stark ist und auch im Sprint etwas bewegen kann, so lange auf einen Sieg bei einer Grand Tour warten musste. Aber nun hat es endlich geklappt.

Warum ist ihm das heuer Ihrer Meinung nach geglückt?

Er hat die Rolle in seinem Team perfekt angenommen. Er war nicht für das Gesamtklassement vorgesehen und hat seine Freiheiten, die er dann bekommen hat, genützt. Man muss bedenken, er hatte am Anfang der Tour schon einen Sturz. Aber dass seine Beine gut waren, war schon zu sehen, er war vor dem erfolgreichen Versuch schon mehrfach in der Fluchtgruppe.

Wann sind Sie das erste Mal auf Konrad aufmerksam geworden?

Das weiß ich noch sehr genau. 2011 in Trinidad & Tobago habe ich die Welser bei der dortigen Rundfahrt betreut und auch Konrad fuhr dort mit. Von ihm und Riccardo Zoidl wurde ich danach so inspiriert, dass ich selbst nach meiner aktiven Karriere auch wieder im Radsport tätig wurde. (fei)