Vom Nachwuchs beflügelt: Goldschürfen in Mannheim und Grieskirchen

MANNHEIM. Christoph Oberlehner aus Grieskirchen ist in seiner Funktion als Faustball-Generalsekretär des Weltverbandes ein Hansdampf in allen Gassen. Seit Wochen weilt der Neffe von Österreichs Vizepräsident Peter Oberlehner ("ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen") in Mannheim, wo die finalen Vorbereitungen auf die am Samstag beginnende Herren-WM laufen.