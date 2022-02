Vom Jäger zum Gejagten

Die Gefahr, sich auf den Lorbeeren einer Olympiamedaille auszuruhen, besteht bei Shamil Borchashvili nicht. Spricht man den Judoka auf seine vor sieben Monaten erkämpfte Bronzene in Tokio an, nimmt der 26-Jährige hörbar eine Abwehrhaltung ein: "Olympia war gestern, das muss auch einmal vorbei sein." Ob er die Medaille noch manchmal in die Hand nimmt? "Nein, was tue ich damit?! Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich das als Vater machen, aber so nicht."

Der entstandene Rummel um seine Person ist für den 26-Jährigen rasch von einer netten Abwechslung zur teils lästigen Verpflichtung mutiert. Das ist aber nicht nur Charakterzug, sondern letztlich Bedingung für Erfolg: Seine Kategorie bis 81 Kilogramm liegt in der Mitte des siebenteiligen Gewichtsklassenspektrums, und während sich bei den Leichten oder Schweren Dominatoren länger halten, ist in der Mitte die Wachablöse die Regel. Olympiasieger und Weltmeister kommen bei den nächsten Turnieren aufgrund der hohen Dichte meist nicht weit. Das weiß auch Borchashvili, der seit Tokio nicht mehr Jäger, sondern Gejagter ist. "Jetzt habe auch ich einen Namen, ich bin kein No-Name mehr", hat sich Borchashvili mit seiner neuen Rolle längst angefreundet.

Als Nummer fünf gesetzt

Der Status des Gejagten hat auch Vorteile. Bei seinem Saisoneinstieg, dem Grand Slam in Tel Aviv, ist Borchashvili am Freitag als Nummer fünf gesetzt, geht somit den großen Kapazundern bis zum Viertelfinale aus dem Weg. Obwohl es ein Grand Slam ist, beschreibt es der Weltranglisten-Achte als "Testwettkampf", ist der Blick doch schon auf die im Juli beginnende und zwei Jahre laufende Olympia-Qualifikation gerichtet. "Dafür muss ich jetzt schauen, wo ich stehe und was mir noch fehlt."

Seine Saisonvorbereitung verlief durchwachsen. Wegen der Corona-Auflagen wurde das Trainingslager in Mittersill, das für gewöhnlich mehr als tausend Spitzen-Judoka aus aller Welt im Jänner anlockt, abgesagt. Stattdessen trainierten die ÖJV-Herren in Tashkent (Uzb), steckten sich dort aber fast vollzählig mit Corona an, was angesichts der hundertprozentigen Impfquote gesundheitlich nicht weiter schlimm war, jedoch Zeit kostete. Auch das Camp vergangene Woche in Tata (Hun) mussten Borchashvili und sein Bruder Wachid abbrechen. Shamil wegen leichter Symptome ("Meine Tests waren alle negativ.") und Wachid wegen einer Rippenprellung.

Die Brüder sind bei Corona nach wie vor auf der Hut, lag ihre Mutter doch 2020 mit Covid auf der Intensivstation. "Seit ihrer Impfung sind unsere Sorgen kleiner geworden, aber sie sind nach wie vor da", sagt Shamil. Wachid geht in Tel Aviv am Samstag auf die Matte.

Sabrina Filzmoser plant indes die Besteigung des Mount Everest – vom Meer aus. Vom Golf von Bengalen will sie ab 11. März die gesamte Strecke mit dem Rad oder zu Fuß zurücklegen. (pue)