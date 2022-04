Vom Hörsaal zum Rennen

Nach 7230 Trainingskilometern wird es für Handbike-Paralympic-Champion Walter Ablinger am 24. April ernst. Der Innviertler bestreitet beim Radmarathon um den Neusiedler See sein erstes Saisonrennen. Dieses hat es in sich: 125 Kilometer mit 600 Höhenmetern sind zu bewältigen.

"Dieses Rennen wird für mich ein erster lockerer Formtest unter Wettkampfbedingungen sein", sagt Ablinger, der nach einem schweren Sturz im Vorjahr sogar ein Ende seiner Karriere überlegt hatte. "Wenn ich sieben Leben wie eine Katze habe, dann sind jetzt sechs davon verbraucht", meinte er nach seinem Crash mit einem Lkw-Anhänger, der mit etwas Pech fatale Folgen hätte haben können. Inzwischen ist Ablinger nach zwei Trainingslagern auf Lanzarote und Mallorca aber wieder im Rennmodus. Vor dem Saisonauftakt machte er noch einen Abstecher in den Hörsaal. In der Universität St. Gallen (Schweiz) absolvierte er das erste von vier Modulen einer Sport-Management-Ausbildung. Neben ihm drückte übrigens auch Tormann-Legende Jens Lehmann die Schulbank. Das erste internationale Handbike-Rennen bestreitet Ablinger am 1. Mai im Zuge des Radklassikers Eschborn/Frankfurt.