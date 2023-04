Vom Einspringer zum Etappensieger

Der frühere Glocknerkönig konnte in Predazzo jubeln.

Er war bei der Tour of the Alps nach längerer Krankheit eigentlich nur als Ersatzmann im spanischen Movistar-Team eingesprungen. Gestern lachte der Vestenthaler Gregor Mühlberger dann in Predazzo, bekannt unter anderem wegen seiner WM-Skisprungschanzen, vom obersten Podest. Der 29-Jährige gewann nach erfolgreicher Flucht das vierte Teilstück der stark besetzten Rundfahrt, die vielen Rad-Assen als letzte Vorbereitung auf den nahenden Giro d’Italia (ab 6. Mai) dient.