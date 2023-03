Volleyball: Ried und Linz stehen im Halbfinale

Abgeklatscht: Zhukov (re.) gewann mit Ried in Amstetten 3:1. (gepa)

Die Herren des UVC McDonald’s Ried ließen Amstetten auch im zweiten Viertelfinalspiel (Best of 3) wenig Chance und gewannen am Samstag auswärts 3:1.

"Das ist eine bittere Pille für uns", sagte Michael Henscke, Sportdirektor der Mostviertler, der sich als Unterstützung auf die Trainerbank gesetzt hatte – vergeblich. Ried trifft in der Halbfinalserie (Best of 5) auf Titelfavorit Hypo Tirol, der erst eine einzige Saisonniederlage einstecken musste – diese allerdings ausgerechnet gegen Ried.

Damen-Titelverteidiger Oberbank Steelvolleys Linz-Steg gewannen auch das Auswärtsspiel gegen Bisamberg/Hollabrunn ungefährdet mit 3:0. Trainer Facundo Morando nutzte die Gelegenheit, um einige Stammkräfte verfrüht ins Wochenende zu schicken. Am kommenden Sonntag startet die Halbfinalserie (Best of 3) zu Hause gegen Tirol.

"Innsbruck hat uns in dieser Saison bereits dreimal ordentlich gefordert", sagte Morando, dessen Team aber alle drei Duelle gewinnen konnte.

