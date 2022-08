Volleyball: ÖVV-Frauen-Team unterlag in EM-Quali in Aserbaidschan 0:3

In Baku gegen Aserbaidschan setzte es eine 0:3 (-19,-19,-13)-Niederlage, damit hält die Truppe von Teamchef Roland Schwab weiter nur bei dem einen Punkt vom Heim-2:3 unter der Woche gegen Slowenien. Es folgen in der Vierer-Gruppe D die beiden Spiele gegen Georgien, von Baku geht es für die Auswärtspartie am Samstag gleich weiter nach Tiflis. Die besten zwei Teams der Gruppe qualifizieren sich für die im kommenden Jahr in Belgien, Italien, Estland und Deutschland gespielte EM. Das scheint für die Österreicherinnen kaum noch erreichbar, auch wenn die beiden Duelle gegen die Georgierinnen gewonnen werden sollten. Auf jeden Fall würde es einen klaren Heimsieg zum Abschluss am 10. September gegen die im Hinspiel klar überlegenen Aserbaidschanerinnen benötigen.