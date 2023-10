Volleyball: Heimpremiere für Steelvolleys

Gegen Bisamberg-Hollabrunn blieben die Steelvolleys in der Vorsaison ohne Satzverlust.

Für Titelverteidiger Oberbank Steelvolleys Linz/Steg wird das Liga-Match am Samstag gegen Bisamberg-Hollabrunn (18.30 Uhr) nicht nur zur stimmungsvollen Heimpremiere, sondern auch zur Europapokal-Generalprobe. Am Mittwoch kommt nämlich der slowakische Vertreter Trnava zum Challenge-Cup-Hinspiel nach Kleinmünchen.

"Vor uns liegen intensive Wochen", sagte Coach Facundo Morando: "Ich denke, dass uns diese Phase helfen wird, noch enger zusammenzuwachsen." An der Favoritenrolle gegen Bisamberg-Hollabrunn gibt es nichts zu rütteln, in der abgelaufenen Saison blieb Linz/Steg in beiden Duellen ohne Satzverlust.

