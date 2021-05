Volleyball: Erstmals seit 8 Jahren EM-Teilnahme von ÖVV-Nachwuchsteam

Bild: ÖVV via Facebook

Die U17-Auswahl der Burschen besiegte in seiner Ausscheidungsgruppe in Portugal die Gastgeber-Equipe sowie Spanien jeweils 3:0 und holte bei einem 2:3 gegen die Türkei einen Punkt. Das reichte für die Truppe von Cheftrainerin Nina Sawatzki, um als einer der besten zwei Zweiten die Endrunde vom 10. bis 18. Juli in Albanien zu erreichen.

