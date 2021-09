Volleyball: Eine Ära geht zu Ende

Der Grund: Die Volleyballerinnen übersiedeln dann in die rundum erneuerte SNMS Linz-Kleinmünchen. "Heute ist kaum noch vorstellbar, unter welchen Bedingungen die Trainings und Matches vor der Peuerbach-Phase abgelaufen sind", erinnert sich Manager Andreas Andretsch. "Vor elf Jahren hat man uns hier als Verein die Tür in Richtung sportliche Professionalisierung geöffnet. Einige Jahre später konnten wir über mehrere Titel jubeln und freuen uns über mehr Volleyballnachwuchs denn je." In der Peuerbach-Schule entsprach die Hallenhöhe nicht den vom Verband geforderten neun Metern. Trainingseinheiten werden dort auch weiterhin stattfinden.

Die Herren des UVC Weberzeile Ried empfangen morgen Klagenfurt im neuen Volleydome (19.30).