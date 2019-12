Volleyball: Damen-Meister Linz-Steg 2019 mit perfektem Jahr

Der Double-Gewinner Linz/Steg hat am Samstag ein auf nationaler Ebene perfektes Volleyball-Jahr fixiert. Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei TI Volley blieben die Oberösterreicherinnen in Meisterschaft und Cup 2019 in allen ihren 27 Partien unbesiegt. In der aktuellen Meisterschaft geht der Titelverteidiger damit natürlich auch als Nummer eins ins neue Jahr.

