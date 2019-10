Volleyball: 3:1-Sieg von Meister Aich/Dob im Topduell mit Waldviertel

Die Kärntner verloren zwar den ersten Satz klar, setzten sich am Ende im vorgezogenen Match der 6. Runde jedoch 3:1 (-14,20,19,29) durch. Das Spiel zählte auch zur MEVZA League.

Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu war trotzdem sauer: "Kein Kommentar zum ersten Satz. Ich verstehe nicht, wie man so in ein Spiel gehen kann. Danach haben wir uns aber erfangen, waren vor allem in der Annahme und am Service besser."