Volle Kraft voraus in Richtung Play-off-Derby

Heute (17.30 Uhr) läuten die Raiffeisen Flyers Wels gegen St. Pölten die heißeste Basketballzeit des Jahres mit Heimvorteil ein. Die Play-offs stehen vor der Tür, ab sofort gibt es nur ein Motto: "Siegen oder fliegen." Der Titelfavorit Nummer eins – gemessen an der "regular season" – startet am Sonntag (17.30 Uhr), die OCS Swans Gmunden empfangen im ewig jungen Klassiker die Kapfenberg Bulls, deren Blütezeit nach sieben Meistertiteln in den 2000er-Jahren (2001, 2002, 2003, 2004,