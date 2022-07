Vingegaards Machtdemonstration im Pyrenäen-Krimi

Jonas Vingegaard ist der Gesamtsieg bei der 109. Tour de France wohl kaum noch zu nehmen. Der 25-jährige Däne gewann gestern die letzte Bergetappe in Hautacam 64 Sekunden vor Titelverteidiger Tadej Pogacar und baute seinen Vorsprung auf den Slowenen auf 3:26 Minuten aus. Das sollte reichen. Denn dass Pogacar diesen Rückstand im Einzelzeitfahren morgen aufholt, ist mehr als unwahrscheinlich.

Die 18. Etappe lieferte das erwartete Spektakel. Unentwegt attackierte Pogacar das Gelbe Trikot, ehe es auf der halsbrecherischen Abfahrt vom Col de Spandelles beinahe zum großen Drama kam.

Erst verhinderte Vingegaard mit einem gekonnten Manöver einen Sturz, dann kam sein Rivale aus Slowenien in einer Kurve zu Fall. Doch Vingegaard zeigte wahre Größe und wartete auf den Tour-Champion von 2020 und 2021. "Er hat sich versteuert und ist in den Schotter gekommen. Natürlich habe ich gewartet", sagte Vingegaard über die Schlüsselszene. Kurz darauf war Pogacar mit zerfetzter Radhose und aufgeschürftem Bein wieder am Hinterrad. Beide gaben sich die Hand.

In dem atemberaubenden Duell mit seinem 23-jährigen Konkurrenten lieferte Vingegaard im Finish der superschweren Etappe dann noch eine Machtdemonstration. Nachdem der Däne alle Attacken von Pogacar pariert hatte, versetzte er ihm mit seinem Angriff 4,4 Kilometer vor dem Ziel den K. o.

Die heutige 19. Etappe über 188,3 Kilometer von Castelnau-Magnoac nach Cahors verläuft größtenteils über flaches Terrain.

109. Tour de France: 18. Etappe Lourdes–Hautacam (143,5 km): 1. Vingegaard (Den) Jumbo 3:59:50 Stunden, 2. Pogacar (Slo) UAE +1:04 Min., 3. Van Aert (Bel) Jumbo +2:10, 4. Thomas (Gb) Grenadiers +2:54; weiters: 18. Mühlberger (Ö) Movistar +7:23; 22. Konrad (Ö) Bora +10:02; 35. Schönberger (Ö) B&B +17:14; 88. Großschartner (Ö) Bora +32:23; Gesamt: 1. Vingegaard 71:53:34 Std., 2. Pogacar +3:26, 3. Thomas +8:00, 4. Gaudu (Fra) Groupama 11:05; weiters: 17. Konrad +51:38; 30. Mühlberger +1:53:17; 37. Schönberger +2:11:12.