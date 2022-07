Vingegaard parierte alle Angriffe von Pogacar

Titelverteidiger Tadej Pogacar gewann gestern die 17. Etappe der 109. Tour de France. Der slowenische Radprofi setzte sich nach 129,7 Kilometern bei der Bergankunft in Peyragudes im Zielsprint vor seinem dänischen Rivalen Jonas Vingegaard durch. Bis auf die vier Bonussekunden konnte Pogacar, der vor dem Teilstück mit Rafal Majka (Oberschenkelverletzung) und Marc Soler (Karenzzeit überschritten) zwei wichtige Helfer verlor, aber keine Zeit gutmachen. Vingegaard liegt nun 2:18 Minuten vor dem Tour-Champion von 2020 und 2021.

Der Slowene ließ seine verbliebene Mannschaft an den ersten drei von vier Bergwertungen bereits scharf fahren. Dem Tempo von Pogacars Helfer Brandon McNulty konnten nur der zweimalige Tour-Sieger und Vingegaard folgen. Der Gesamtdritte Geraint Thomas sowie der Vierte Nairo Quintana waren schon vor dem Finale abgehängt. So ging das Duo zusammen in den Schlussanstieg, wo Pogacar schließlich den längeren Atem hatte. Thomas dagegen ist mittlerweile 4:56 Minuten hinter Vingegaard zurück.

Heute wartet noch die letzte Pyrenäen-Etappe, wenn es über den Col d’Aubisque geht und am Ende die Bergankunft in Hautacam ansteht.