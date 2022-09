Vikings erbeuten Europas Krone

Vor 12.000 Zuschauern in Klagenfurt dominierten die Wiener gestern Finalgegner Hamburg Sea Devils mit 27:15 (17:6). Für die Norddeutschen, die im Halbfinale die Raiders Tirol mit 19:7 aus dem Bewerb gekickt hatten, war es die zweite Finalniederlage in Serie, nachdem sie 2021 gegen Frankfurt Galaxy den Kürzeren gezogen hatten. Für die Vikings besiegelte der Triumph in der im Vorjahr gegründeten ELF das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte.