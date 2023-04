Viertelfinale: Linz trifft auf Hard

Keines der ersten drei Teams des Handball-Grunddurchgangs wollte den HC Linz AG als Gegner im Liga-Viertelfinale, weshalb der HC Hard (4.) die siebentplatzierten Oberösterreicher nehmen musste.

"Es spricht dafür, dass wir ernst genommen werden", kommentierte Manager Uwe Schneider. Revanchegelüste: Gegen die Vorarlberger war Linz im Vorjahr im Halbfinale ausgeschieden.

Bis zum ersten Spiel der "Best of 3"-Viertelfinalserie im Mai auswärts am Bodensee sollten einige der zuletzt sechs Linzer Ausfälle wieder fit werden, ist sich Schneider sicher.

