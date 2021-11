Viele Höhenmeter beim Giro 2022

Das gaben die Organisatoren nun bekannt. Der Pordoi auf 2239 Metern ist der höchste Bergriese im Profil. Vier der sechs Etappen im Hochgebirge weisen jeweils mehr als 4000 Höhenmeter auf.

Die Italien-Rundfahrt 2022 beginnt am 6. Mai in Budapest. Nach zwei weiteren Etappen in Ungarn und der Überstellung nach Sizilien geht es bis zum 29. Mai ins noch nicht bestätigte Ziel in Verona.