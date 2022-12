Viele Hoch-Zeiten und ein Todesfall: Das Sport-Jahr im Rückblick

Ein Blick in den Rückspiegel macht deutlich, wie schnell inzwischen unsere Uhren ticken. Fast schon verblasst sind nämlich die Erinnerungen an die Olympischen Winterspiele im Februar dieses Jahres in der ehemaligen olympischen Sommerspielstätte Peking, wo sich Österreich als das präsentieren konnte, was dieses Land eher nicht ist: als sportliche Weltmacht. Mit 18 Medaillen (7 Gold/7 Silber/4 Bronze) landete die Skination Nummer eins auf Platz sieben der Nationenwertung.