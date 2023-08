Viele Fäuste für ein Halleluja: Damen testeten vor Heim-EM gegen Herren

Am 18. und 19. August sind Nationalteamspielerin Katharina Lackinger und Co. am Ball, und wie schon 2021 bei der WM geht es zuhause um viel.

Es ist alles angerichtet für ein großes Faustball-Fest in Grieskirchen: Am 18. und 19. August steigt dort die Europameisterschaft der Frauen. Und nicht nur die Organisatoren haben es faustdick hinter den Ohren. Österreichs Team überließ vor den Titelkämpfen nichts dem Zufall.

Akribische Vorbereitung: Die Mannschaft von Teamchefin Karin Azesberger trainiert kommenden Freitag auf der bald zur EM-Arena umfunktionierten Faustball-Anlage im Hausruckviertel, um sich an die Situation vor Ort zu gewöhnen, ehe die Weiterreise nach Widnau ansteht, wo die Mannschaft gegen die Schweiz noch ein Testspiel einschiebt. Zuletzt wurde in Faak am See ein Trainingslager abgehalten, bei dem Azesberger den neu formierten Zehn-Damen-Kader, der übrigens rein aus Oberösterreicherinnen besteht, sogar gegen ein Männerteam aus Villach spielen ließ. "Die haben schärfere Schläge, wir können nur profitieren davon, weil uns dann bei der EM sicher keiner mehr überrascht", sagt Azesberger, die nach den verpassten Medaillen bei den World Games 2022 als Trainerin eingesetzt wurde. In Faak wurde sogar der engmaschige Turnierplan, der am Freitag drei Vorrundenpartien (12.45 Uhr gegen Schweiz, 15.45 Uhr gegen Serbien, 18 Uhr gegen Deutschland) vorsieht, simuliert. "Damit wir uns an diese doch spezielle Belastung gewöhnen können", sagt Abwehr-Routinierin Katharina Lackinger. Österreichs Damen erreichten zuletzt sieben Mal in Folge das EM-Endspiel und holten 2011, 2012 und 2013 letztmals den Sieg. "Mit den Fans im Rücken ist sicher viel möglich. Unser Minimalziel ist der Finaleinzug. Natürlich nehmen wir aber Gold ins Visier."

Erfahrene Einspringer: Dass die Titelkämpfe in Grieskirchen stattfinden, war erst im März dieses Jahres festgestanden. Österreichs Verband fand lange keinen Ausrichter und wandte sich hilfesuchend an die Trattnachtaler. "Wir hatten die Pläne der erfolgreichen WM 2021 bei uns noch in der Schublade, das hilft bei der Ausrichtung nun", sagt Christoph Oberlehner vom OK-Team. Ein Budget konnte dank schneller Unterstützung des Landes Oberösterreich aufgestellt werden.

Viele helfende Hände: 150 freiwillige Helfer werken für das reibungslose EM-Gelingen mit. Der Centre-Court mit zwei Tribünen fasst 1500 Zuschauer. "Wir haben einen DJ, eine Videowall, eine Kids Area und auch einen Livestream", sagt OK-Chef Joachim Maier.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl