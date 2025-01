Lobnig: "Können nicht wieder 100 Jahre warten, bis wir das Gleiche bezahlt bekommen"

Während des "Upper Austria Ladies"-Tennis-Turniers in Linz lädt Organisatorin Sandra Reichel am 29. Jänner zur Fe&male Sports Conference ins Design Center, um Geschlechtergerechtigkeit im Sport in den Mittelpunkt zu rücken. Als Botschafterin konnte Ruderin Magdalena Lobnig gewonnen werden. Die 34-jährige Kärntnerin, die 2021 Olympia-Bronze geholt hat, weist im OÖN-Interview auf die Aktualität der Thematik hin. OÖN: Worum geht es bei der Fe&male Sports Conference? Magdalena Lobnig: Heuer