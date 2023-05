Viel Lob, aber kein Wetterglück in Mauthausen

"Schade, dass wir den Dominic (Thiem, Anm.) im Finale nicht mehr dabeihatten. Aber das Turnier war super – bis auf das Wetter", sagte Florian Leitgeb, der Direktor des 2. SKE Danube Upper Austria Open, das zu einer "Beute" des serbischen Thiem-Bezwingers Hamad Medjedovic wurde.

Der 19-jährige Serbe entschied das verregnete und zweimal unterbrochene Endspiel des Tennis-Challengers in Mauthausen gegen den Steirer Filip Misolic mit 6:2, 6:7 (5), 6:4 für sich und bekam dafür eine Trophäe aus Glas, 100 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld in der Höhe von 16.020 Euro.

"Schade, ich hätte gerne gewonnen. Trotzdem war es eine gute Woche", sagte der 21-jährige Misolic (ATP-Nr. 129), der sich jetzt akribisch auf die Qualifikation für die French Open vorbereiten wird. Auf dem Weg nach Paris gilt es, ein paar Wehwehchen auszukurieren.

Thiem: "Positives mitnehmen"

Ex-US-Open-Champion Thiem, der Mauthausen seit Dienstag ein ausverkauftes Haus beschert hatte, richtete den Fokus nach seiner eher mageren Semifinal-Vorstellung gegen Medjedovic (6:7, 2:6), die 19-jährige Nummer 214 im ATP-Computer, bereits auf seine nächste Dienstreise.

Österreichs Tennis-Star, der sich im Ranking auf Platz 88 verbessert, tritt diese Woche bei einem weiteren Challenger in Bordeaux an, Erstrundengegner wird das französische "Enfant terrible" Benoit Paire (Nr. 160) sein, im Head-to-Head liegt Thiem mit 3:0 vorne. "Ich verlasse das Mühlviertel mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das letzte Match war schlecht, da gibt es nichts schönzureden. Aber ich habe drei Partien gewonnen und erstmals in dieser Saison ein Semifinale erreicht. Man kann schon Positives mitnehmen", erläuterte der 29-jährige Lichtenwörther. Nachsatz: "Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt."

So etwas hört Leitgeb gerne. Denn sein Credo lautet: "Wenn es den Spielern, Mitarbeitern, Sponsoren und Zuschauern gut geht, dann sind alle glücklich und dann ist die Veranstaltung auch ein Erfolg." Das positive Feedback untermauert das.

Auch von ÖTV-Präsident Martin Ohneberg kamen nur Worte des Respekts und der Anerkennung: "Wir brauchen diese Turniere und auch Macher, die bereit sind, das unternehmerische Risiko in Kauf zu nehmen. Um so ein Challenger auf die Beine zu stellen, brauchst du 400.000 bis 500.000 Euro und viele ehrenamtliche Kräfte, die ihre Freizeit opfern. Es ist wichtig, dass hier alle an einem Strang ziehen." Leitgebs Idealszenario sieht ein Challenger in jedem Bundesland vor, aktuell gibt es vier von dieser Sorte (Mauthausen, Tulln, Salzburg, Bad Waltersdorf). Das sind Bühnen, nach denen heimische Talente und auch gestandene ÖTV-Spieler lechzen.

Sensation knapp verpasst

Julia Grabher trennten nur wenige Punkte von ihrem bis dato größten Erfolg bzw. dem ersten Sieg über eine Top-Ten-Spielerin. Die Vorarlbergerin unterlag in der dritten Runde des WTA-1000-Events in Rom der Weltranglistenneunten Darja Kasatkina (Rus) nach 3:17 Stunden 5:7, 6:4, 6:7 (2). "Es ist schade, ich hatte meine Chancen. Aber ich merke, dass es in die richtige Richtung geht", sagte Grabher, die in der neuen Weltrangliste ein Karriere-Hoch (voraussichtlich Platz 74) erreichen wird. Die Zusammenarbeit mit Günter Bresnik wirft Früchte ab.

2. SKE Danube Upper Austria Open in Mauthausen (Challenger 100, 118.000 Euro, Sand), Finale: Medjedovic (Srb) – Misolic (Ö/5) 6:2, 6:7 (5), 6:4. Semifinale: Misolic – Ofner (Ö/6) 7:6 (1), 6:4, Medjedovic (Srb) – Thiem (Ö/1) 7:6 (3), 6:2. Doppel-Finale: Weissborn/Arneodo (Ö/Mon/1) – Frantzen/Jebens (D) 6:4, 6:2.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

