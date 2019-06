Video: Thiems Ärger bei den French Open

Eigentlich war der Samstag ein guter Tag für Thiem. Der Weltranglisten-Vierte wurde in der dritten Runde der French Open seiner Favoritenrolle gerecht. Der 25-Jährige schlug Pablo Cuevas (Uru) in vier Sätzen und freute sich schon auf das abendliche Fußball-Champions-League-Finale Liverpool gegen Tottenham (2:0). Als er gegen 20.15 Uhr im Medienzentrum auftauchte, um sein Match zu analysieren und einen Ausblick auf das morgige Achtelfinale gegen den französischen Lokalmatador Gael Monfils zu geben, konnte noch niemand ahnen, dass der „Dominator“ keine zehn Minuten später wütend werden sollte.

Nachdem Thiem 5:40 Minuten lang geduldig und ausführlich Fragen beantwortet hatte, wurde das Szenario unübersichtlich. Plötzlich sagte die Presseverantwortliche: „One last question“ - „Eine letzte Frage“. Thiem musste den Hauptinterviewraum Hals über Kopf verlassen, weil dort ein paar Sekunden später die gerade ausgeschiedene 23-fache Grand-Slam-Triumphatorin Serena Williams ihre Abschiedsworte in Paris (für dieses Jahr oder doch länger) sprechen sollte. Das unerwartet rasche Erscheinen der 37-Jährige hatte den Terminplan im Medienzentrum über den Haufen geworfen, Williams soll aber nicht darauf bestanden haben, den „Einser-Raum“ zu bekommen. Ihr ist also eher keine Schuld anzukreiden.

Doch der Umgang mit Thiem war nicht korrekt, seine Reaktion absolut verständlich. Als er in Raum zwei, wo schon argentinische Journalisten auf Juan-Martin Del Potro warteten, Platz nahm und erfuhr, warum er weichen musste, wurde Österreichs Star richtig sauer: „Ganz im Ernst, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich meine, was zur Hölle? Das ist ein Witz, wirklich ... Ich muss den Raum verlassen, weil sie (Serena, Anm.) kommt. Ich bin ja kein Junior mehr“, ärgerte sich Thiem, stand auf und verschwand.

Wenig später entschuldigte sich Guy Forget, der ehemalige französische Weltklassespieler und aktuelle Turnierdirektor in Roland Garros, bei Thiem.

