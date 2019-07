Video: Hole in One zum Auftakt der British Open

Der 26-Jährige versenkte den Ball auf der für drei Schläge ausgelegten 13. Bahn gleich mit dem ersten Versuch.

Das bis dato letzte Hole-in-one bei den British Open war Louis Oosthuizen 2016 gelungen. Bernd Wiesberger hatte seine Auftaktrunde am Donnerstagvormittag ebenfalls bereits begonnen.

GET IN THE HOLE!



Emiliano Grillo from the tee to the hole ?pic.twitter.com/E3JkCkpFhH