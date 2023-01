Video: Bestes Leg aller Zeiten im Finale der Darts-WM

Der Engländer Michael Smith hat sich erstmals den Darts-WM-Titel gesichert. Der 32-Jährige triumphierte am Dienstag im Londoner Alexandra Palace in einem hochklassigen Finale gegen Topfavorit Michael van Gerwen verdient mit 7:4. Smith sicherte sich nicht nur umgerechnet 565.000 Euro Preisgeld, sondern wird nach dem Triumph auch erstmals die Weltrangliste anführen.

Ihm gelang im zweiten Satz des Finales auch ein seltener Neundarter. Kurioserweise hatte unmittelbar davor Van Gerwen die Chance auf das perfekte Spiel mit dem neunten und letzten Wurf knapp vergeben. Somit spielten die beiden insgesamt 17 perfekte Darts in Folge - so etwas hat es von zwei Spielern noch nie gegeben. Das Kunststück, die 501 Punkte mit nur neun Darts auszulöschen, war in einem WM-Finale zuletzt vor zwölf Jahren Adrian Lewis gelungen.

Ein Video des perfekten Legs:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper