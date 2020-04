Verschiebung um zwei Jahre abgelehnt, Tokio hat keinen "Plan B" für Olympia

Der Countdown für die Olympischen Sommerspiele in Tokio hätte heute die Zahl hundert erreicht. Nach der Corona-bedingten Verschiebung auf das Jahr 2021 gilt inzwischen eine neue Zeitrechnung. Wie verlässlich diese ist, vermag man im Organisationskomitee nicht genau zu sagen.

In Japan und speziell in Tokio hat das Virus wieder Fahrt aufgenommen. Vor wenigen Tagen hatte Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe angesichts steigender Infektionszahlen den Notstand für den Großraum Tokio und andere Provinzen ausgerufen. Harte Ausgangssperren wie in Europa bedeutet das aber nicht, Japan handhabt das laxer. Viele Menschen fahren weiter wie gewohnt mit Bus und Bahn zur Arbeit, auch weil Japans Wirtschaft in Sachen Home Office anderen Ländern hinterherhinkt. Inzwischen zählt das Land über 7700 Infektionsfälle, mehr als 2100 davon entfallen auf die besonders betroffene Hauptstadt Tokio.

Daher waren Fragen immer lauter geworden, ob es nicht besser gewesen wäre, die Olympischen Spiele um zwei Jahre statt um ein Jahr zu verschieben. Diese Frage stellte auch Yoshiro Mori, Präsident des Organisationskomitees, dem Ministerpräsidenten Abe. Doch dieser habe auf 2021 bestanden, schilderte Mori in einem Interview der Tageszeitung "Asahi Shimbun". Eine neue Schutzimpfung werde bis dahin verfügbar sein, soll ihm Abe versichert haben. "Ich hatte das Gefühl, dass er mit 2021 zockte", wurde Mori, selbst einst Regierungschef und Parteifreund Abes, zitiert. Einige Mitglieder im Vorstand des Organisationskomitees hätten eine Verlegung um zwei Jahre befürwortet.

Das Trainingszentrum für Japans Olympia-Kandidaten ist derzeit geschlossen, die olympische Flamme an einem geheimen Ort verwahrt. Wann der Sport wieder seinen normalen Betrieb aufnehmen kann, weiß niemand. Ob die Spiele 2021 sicher sind? Nicht einmal die Organisatoren scheinen davon überzeugt zu sein. "Ich denke nicht, dass irgendjemand sagen könnte, ob die Pandemie bis nächsten Juli unter Kontrolle gebracht werden kann oder nicht", sagte OKChef Toshiro Muto.

