Verliebt in Paris: Iga Swiatek lässt sich nicht aufhalten

Als Iga Swiatek die Trophäe "Coupe Suzanne Lenglen" im Freudentaumel kräftig durchschüttelte, löste sich der silberne Deckel und purzelte das Siegerstockerl hinunter. Der 22-jährigen Polin war das Hoppala sichtlich unangenehm, ihren vierten Grand-Slam-Titel, den dritten bei den French Open (nach 2020 und 22), macht ihr deshalb aber niemand streitig. Die Weltranglistenerste behielt im Finale gegen die stark aufspielende tschechische Außenseiterin Karolina Muchova, die sich im WTA-Ranking vom 43. auf den 16. Platz vorschieben wird, nach 2:49 Stunden mit 6:2, 5:7, 6:4 die Oberhand.

Swiatek war durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Zunächst schien alles wie am Schnürchen zu laufen, die Favoritin führte 6:2 und 3:0. Doch dann kam Muchova auf und im dritten Satz bei einer 2:0-Führung dem Pokal sehr nahe. Letztlich flossen bittere Tränen der Enttäuschung. "Es war so knapp. Ich hoffe, das ist erst der Anfang und ich kann an diese wunderbaren Wochen anknüpfen", sagte Muchova.

Swiatek hatte die Lacher auf dem ausverkauften Court Philippe Chatrier auf ihrer Seite, als sie sich bei ihrem Team bedankte: "Entschuldigt, dass ich so eine Nervensäge bin." Der Erfolg gibt ihr recht. In den jüngsten 55 Matches auf Sand hat sie nur einmal verloren – das war übrigens 2019 gegen Muchova.

Swiatek stürmt scheinbar unaufhaltsam von einem Erfolg zum nächsten. "Ich liebe es, in Paris zu sein. Das ist mein Lieblingscourt", betonte die Ausnahmeathletin, die am Sonntag im schwarzen Kleid vor dem Eiffelturm für die Fotografen posierte. Da war die Trophäe wieder komplett und unversehrt.

Swiatek kassierte für ihren Coup bei den diesjährigen French Open 2,3 Millionen Euro, sie hat insgesamt bereits knapp 17 Millionen allein an Preisgeld verdient. Nicht nur das verblüfft Tennis-Legende Martina Navratilova: "Was für ein Champion und ach so jung", schwärmte die 18-fache Grand-Slam-Triumphatorin. Auch in Polen ist die Begeisterung riesig. "Es kann nur eine Königin geben", twitterte Regierungschef Mateusz Morawiecki. "Ein großer Tag für Polen in Paris", gratulierte Staatspräsident Andrzej Duda.

Swiatek ist übrigens die jüngste Frau seit Monica Seles 1992, die ihren Titel im Stade Roland Garros erfolgreich verteidigte. Chris Evert hat auf dem Bois de Boulogne sieben Mal gewonnen, Steffi Graf sechs Mal – imposante Marken, die absolut in Reichweite scheinen. Doch Swiatek bremst die Erwartungshaltung: "Ich setze mir selbst nicht diese verrückten Rekorde oder Ziele. Der beste Weg für mich ist, cool zu bleiben."

Emotional wird sie, wenn die Sprache auf die russische Invasion in der Ukraine kommt. "Meine Unterstützung gilt allen Ukrainern. Die Tennisgemeinschaft sollte alles unternehmen, um die russische Aggression zu stoppen." Als Zeichen der Solidarität spielt Swiatek stets mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Kappe.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos