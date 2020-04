Verlaufen: NFL-Superstar Brady begeht Hausfriedensbruch

Wie das Promiportal TMZ berichtet, betrat der Football-Profi vor gut zwei Wochen versehentlich ein fremdes Haus. Eigentlich wollte Brady zu einem der Trainer seines neuen Klubs Tampa Bay Buccaneers. Stattdessen landete er aber in der Küche des Nachbarn.

Nachbar David Kramer nahm es mit Humor: „Heilige verdammte Sch****! Tom Brady ist in meinem verdammten Haus. Er sah mich nicht einmal an, ließ seine zwei Reisetaschen einfach auf den Boden fallen. (...) Ich werde nie den Ausdruck auf seinem Gesicht vergessen.“ Brady habe nur gefragt: „Bin ich im falschen Haus?“ Nach mehreren Entschuldigungen habe er seine Taschen genommen und sei weg gewesen. Kramer: „Ich habe noch nie jemanden so schnell ein Haus verlassen sehen.“

Tage zuvor war Brady zudem bereits aus einem wegen der Corona-Krise geschlossenen Park vertrieben worden, als er dort Sport treiben wollte. Doch der Quarterback kann schon wieder darüber lachen, twitterte am Donnerstag: „In Parks eindringen, einbrechen und reinkommen... Ich fühle mich in Tompa Bay wie zu Hause.“