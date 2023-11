Verlagsleiter, Autor, Weltenbummler: Der etwas andere Volleyball-Profi aus Enns

Bei den Angriffen der Volleyballer des UVC McDonald’s Ried heute (18 Uhr) im Europacup-Hinspiel in Bukarest wird ein gebürtiger Ennser nach dem Ball hechten: Philipp Kroiss spielt bei Steaua auf der Position des Libero, was übersetzt "frei" bedeutet. Ungebunden zu sein, ist beim 35-Jährigen, der bereits in fünf verschiedenen Ländern als Volleyball-Profi sein Geld verdiente, Programm. "Einjahresverträge sind bei uns üblich, auch darum die vielen Wechsel", sagt Kroiss. Üblich ist an dem