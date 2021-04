Gerade einmal 85 Tage bleiben, bis in Tokio das olympische Feuer brennt. Verena Preiner biegt deshalb wie ihre Mitstreiterinnen auf die Zielgerade der Vorbereitung ein. Die Schlagzahl wird erhöht: Nach einem Trainingslager in Belek (Tur) geht es für Österreichs Siebenkampf-Rekordhalterin am Sonntag für zwei Wochen in ein weiteres Camp nach Formia (Ita). "Ich bin die beste Verena Preiner, die es je gab", sagt die 26-Jährige selbstbewusst.