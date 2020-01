"Verena hat in Linz definitiv nicht Nanjing-Form"

Ihr "Plan war natürlich dorthin ausgerichtet", meinte sie am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Linz. Bis Mittwoch habe die WM-Dritte "richtig, richtig hart trainiert", erklärte auch ihr Trainer Wolfgang Adler.

Der Fokus liege für die WM-Dritte nun auf der Freiluft-EM in Paris und Olympia in Tokio. Höhepunkt der Hallensaison sei jetzt das Gugl Meeting Indoor am 8. Februar in Linz. Allerdings werde "Verena definitiv nicht die Nanjing-Form" haben, sagte Adler. Auch gehe die Oberösterreicherin bei dem Meeting nicht als Favoritin in den Wettkampf. Denn die Veranstaltung findet heuer nur in abgespeckter Form statt. So gibt es nur einen Hallendreikampf mit 60 Meter Hürden, Kugelstoß und Weitsprung. Vor allem Kugelstoßen zählt nicht zu Preiners Stärken.

Der Wettkampf in Linz drohte ursprünglich heuer ganz auszufallen. Nachdem vergangenes Jahr die Stadt Linz entschieden hat, dass der LASK die Gugl als Fußball-Heimstadion erhält, müssen Oberösterreichs Leichtathleten dieses verlassen. Darauf sei man in eine "Schockstarre verfallen" und es fehlte den bisherigen Ausrichtern die "Motivation, das Gugl-Meeting zu organisieren", hieß es in der Pressekonferenz.

Doch die Organisatoren des ersten Meetings 2009, Peter Hiller und Adler, beschlossen, es mit reduziertem Budget als Wettkampf mit nationalem Status auf die Beine zu stellen. Für das Duo sei es nach dem WM-Erfolg von Preiner die "logische Folge" gewesen, den Dreikampf in dem Mittelpunkt zu stellen. Insgesamt gibt es in Linz sieben Bewerbe, zehn Nationen werden vertreten sein.