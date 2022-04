Dominic Thiem war nahe dran an seinem ersten Sieg auf der Tennistour seit mehr als elf Monaten. Am 12. Mai 2021 hatte der 28-Jährige im Sechzehntelfinale von Rom Marton Fucsovics (Hun) 3:6, 7:6 (5), 6:0 geschlagen, gestern war das Glück nicht auf der Seite des Lichtenwörthers. Der US-Open-Champion 2020 sehnt nach seiner schweren Handgelenksverletzung ein Erfolgserlebnis herbei, in der 1. Runde der Serbia Open in Belgrad unterlag der Weltranglisten-54.