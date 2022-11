VCA erfüllte Liga-Pflicht: 3:1-Sieg über Hartberg

VCA-Sportdirektor Michael Henschke betrachtete die Körpersprache seiner Mannschaft und stellte fest, dass sie noch nicht am Zahnfleisch kriecht. Nach den Reisestrapazen der Rückfahrt von der Mitteleuropäischen Volleyballliga in Maribor brauchte sein Team einen Tag nach der Heimkehr den zweiten Satz gegen Hartberg als Verschnaufpause. Mit einem Gesamtscore von 3:1 (25:22, 18:25, 25:19 und 25:19) waren die Pflichtpunkte gegen die Steirer in der Austria Volley League dann doch ungefährdet eingefahren. "Die Müdigkeit hat in den Knochen gesteckt", meinte Henschke. In der nächsten Woche würden aber bereits wieder zwei "Kracherspiele" warten. (feh)