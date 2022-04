Van der Poel zockte im Sprint alle ab

Bereits 2016 durfte er mit Peter Sagan als Gewinner der Flandern-Rundfahrt bei der Siegesfeier am Abend anstoßen, gestern wurde Michael Gogl als Alpecin-Teamkollege von Mathieu van der Poel diese seltene Ehre wieder zuteil. Der Niederländer gewann das zweite Radsport-Monument des Jahres gestern in beeindruckender Manier in einem Zielsprint und wies dabei auch Tour-Champion Tadej Pogacar (UAE) bei dessen allererster "Ronde" in die Schranken.

Nach 272 aufreibenden Kilometern, die heuer wieder zehntausende Zuschauer entlang der Strecke verfolgten, kam es in Oudenaarde zum großen Showdown beim Klassiker zwischen den Rad-Giganten Van der Poel und Pogacar. Der hochtalentierte Slowene war es bei seinem Debüt bei diesem schwierigen Klassiker wie so oft forsch angegangen und hatte auf den letzten 50 Kilometern in den giftigen Anstiegen wie dem Oude Kwaremont und Paterberg immer wieder das Tempo diktiert. Diesen Angriffen fielen viele Konkurrenten zum Opfer, nur Van der Poel, bereits 2020 Sieger des Rennens, blieb verbissen am Hinterrad. Er gab später zu: "Tadej war heute der Stärkste."

So aber blieb es bis zum Finale ein Duett. Der mehrfache Cross-Weltmeister Van der Poel war im Vorjahr auf der Zielgeraden im Duell seinem Fluchtgefährten Kasper Asgreen (Quick-Step) noch bitter unterlegen, diesen Fehler machte er heuer kein zweites Mal. Er verlangsamte das Tempo, sogar die von hinten kommenden Dylan Van Baarle (Ineos) und Valentin Madouas (Groupama) schlossen noch auf. Dann zog Van der Poel, Enkel der französischen Rad-Legende Raymond Poulidor, an und rettete den Sieg ins Ziel, während Pogacar, der sich verpokerte, am Ende nur der undankbare vierte Platz blieb.

Auch Gogl konnte stolz sein auf seine Arbeit im Hintergrund. Er war bei der "Ronde" als Adjutant Van der Poels in wichtiger strategischer Rolle. "Unser Plan ist voll aufgegangen, das darf gefeiert werden", sagte der 28-Jährige. (fei)