Usain Bolt zeigt mit lustigem Tweet, wie man richtig Abstand hält

Das 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking aufgenommene Foto zeigt Bolt, wie er beim 100-m-Sprint mit weitem Abstand vor seinen Konkurrenten in Weltrekordzeit über die Ziellinie läuft – von Bolt ergänzt durch die augenzwinkernde Unterzeile "Social Distancing". In kurzer Zeit bekam Bolt mehr als eine halbe Million Likes. Der Jamaikaner Bolt hatte seine Landsleute in den vergangenen Wochen wiederholt aufgerufen, sich an die Abstandsregeln zu halten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.