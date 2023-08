US Open: Wo Dominic Thiem gegen Ben Shelton live und kostenlos zu sehen ist

Streaminganbieter Joyn (www.joyn.at) sicherte sich wie berichtet die frei empfangbaren Exklusivrechte an den US Open.

Möglich macht dies eine Vereinbarung mit dem exklusiven Rechtehalter Sportdeutschland-TV. "Wir freuen uns, mit der Übertragung der US Open auf Österreichs Streaminganbieter Joyn ein Premium-Sport-Programm zu präsentieren und das kostenlos für alle", wird Mario Lenz aus Geschäftsleitung der Sendergruppe ProSieben-Sat.1-Puls4 zitiert.

Dominic Thiem konnte 2020 das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows für sich entscheiden und seinen größten Erfolg feiern. Am Mittwoch wird der Niederösterreicher nach 19.30 Uhr in New York City in seinem Zweitrundenspiel gegen den US-Amerikaner Ben Shelton aufschlagen. Die Partie findet nach zwei Damenspielen statt, weshalb bei stabilem Wetter eine Beginnzeit gegen 20 oder 20.30 Uhr erwartet wird.

Ebenfalls übertragen wird auf der Plattform die Partie zwischen Sebastian Ofner und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe, die nach 1 Uhr (MESZ) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startet.

Zu sehen sind die Spiele auf www.joyn.at.

Mehr zum Thema Mehr Sport Marihuana-Geruch bei US Open: "Court 17 riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer" NEW YORK. Seit Ende 2022 wird in New York legal Marihuana zu Genusszwecken verkauft - der Konsum rund um die Anlage der US Open löst bei den ... Marihuana-Geruch bei US Open: "Court 17 riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.