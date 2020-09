US-Open-Siegerin Osaka lässt French-Open-Start noch offen

"Bevor ich hierherkam hatte ich vor, dort zu spielen, aber das werde ich jetzt sehen", sagte die 22-jährige Japanerin am Samstag nach ihrem 1:6, 6:3, 6:3 gegen Viktoria Asarenka aus Weißrussland (Belarus) im Finale des Grand-Slam-Tennisturniers in New York.

Vor zwei Wochen hatte Osaka noch das Endspiel beim von Cincinnati nach New York verlegten Vorbereitungsturnier absagen müssen. Während der US Open trug sie in jedem Match eine Bandage am linken Oberschenkel.

"Ich hatte noch keine Zeit zur Erholung. Mal sehen, was passiert und wie es sich anfühlt, wenn ich jetzt ein bisschen Pause mache", sagte Osaka nach ihrem dritten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2018 und den Australian Open 2019. Die French Open auf Sand sollen nach der Verlegung von Mai nun am 27. September in Paris beginnen.