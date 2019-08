US Open: Federer im Achtelfinale

Nächster Gegner des fünffachen US-Open-Gewinners (zuletzt 2008) ist entweder David Goffin (BEL-15) oder Pablo Carreno (ESP).

New York. Nachdem der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger in den ersten zwei Runden jeweils den ersten Satz abgegeben hatte, bestimmte er gegen Evans von Beginn an das Geschehen. Nach nur 80 Minuten war die einseitige Partie im Arthur Ashe Stadium schon wieder vorbei. "Ich habe nichts anders gemacht als in den ersten beiden Spielen", sagte Federer.

Bei den Damen erreichte die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova das Achtelfinale. Die Tschechin musste gegen Ons Jabeur aus Tunesien aber Schwerarbeit verrichten, um mit 6:1,4:6,6:4 zu gewinnen.

