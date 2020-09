Heute Abend im Liveticker: Dominic Thiem gegen Sumit Nagal

Dominic Thiem ist froh, dass ihm nach dem verpatzten Masters-1000-Auftritt in Flushing Meadows in der Vorwoche der Turnaround gelungen ist. Zudem hatte der Weltranglisten-Dritte, der wegen der Absage von Rafael Nadal bei den US Open als Nummer zwei gesetzt ist, 2019 angeschlagen schon in Runde eins verloren. Gegen Sumit Nagal am Donnerstag will er nun zum sechsten Mal in die dritte Runde.

"Nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat, bin ich froh, dass ich wieder zu meinem Geburtstag spiele wie die Jahre davor. Ich hoffe, dass ich mir selber ein kleines Geburtstagsgeschenk mache", sagte Thiem nach dem Sieg gegen den Spanier Jaume Munar.

