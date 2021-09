US-Golfer beim Ryder Cup am Weg zum Triumph

Zusammen mit Viktor Hovland aus Norwegen führte der Österreicher am Samstag in Whistling Straits gegen Jordan Spieth und Justin Thomas nach sechs Löchern schon 3:0, verlor aber am Ende doch noch. Europas Aufholjagd schlug insgesamt fehl, nach Abschluss der 16 Doppel führten die USA gestern vor den entscheidenden zwölf Einzelpartien (bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange) klar mit 11:5.

Beim wegen der Pandemie um ein Jahr verschobenen 43. Ryder Cup galt Gastgeber USA in Wisconsin als klarer Favorit, trat man doch mit einem Team an, in dem acht der zwölf Spieler in den Top-Ten der Weltrangliste aufscheinen. Europa hatte mit dem Spanier Jon Rahm zwar den Weltranglisten-Ersten in der Mannschaft, Nächstbester war aber Hovland erst auf Platz 14.