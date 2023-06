Urfahrs Teams stürmten in das Faustball-Finale

Die letzte Runde im Grunddurchgang der 1. Faustball-Feld-Bundesliga hatte es in sich: Während Urfahrs Herren mit einem 4:0 in Grieskirchen Platz eins fixierten und damit den Einzug ins Endspiel des Final3-Turnier am 1. und 2. Juli in Arnreit schafften, erreichten Titelverteidiger Vöcklabruck und Freistadt das Semifinale. Und zwar im direkten Duell, das die Mühlviertler hauchdünn mit 4:3 (11:9 im siebenten Satz) für sich entschieden.

"Wir haben eine großartige Moral gezeigt und nie aufgesteckt", freute sich Freistadt-Angreifer Jean Andrioli, dessen Team bereits 2:3 zurückgelegen war. Der Ausgang dieser Partie spielte der DSG Froschberg, die in Enns ebenfalls mit 4:3 die Oberhand behalten hatte, nicht in die Karten. Letztlich fehlten den viertplatzierten Linzern in der Endabrechnung nur zwei Sätze, um aufzusteigen.

Was tat sich im Tabellenkeller? Kremsmünster bleibt nach einem 4:1-Erfolg über Höhnhart erstklassig, die Gäste und Münzbach müssen absteigen.

Auch die Damen des FBC Urfahr stürmten mit einem 4:0 über Laakirchen als Nummer eins in das Finale, Nußbach (2:4 gegen Seekirchen) reist als Zweiter zum Showdown, Freistadt (4:2 gegen Arnreit) als Dritter. Reichenthal sicherte sich die Oberhaus-Zugehörigkeit in einem Sieben-Satz-Krimi gegen Absteiger Münzbach. Der entscheidende Set endete 11:9.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.