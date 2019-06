Urfahr schaffte den Finaleinzug

Die Linzer gewannen auch das zweite Viertelfinale gegen die UFG Grieskirchen/Pötting (diesmal auswärts) 4:0. "Ab und zu waren wir unkonzentriert, aber wir sind ruhig geblieben und werden uns jetzt gut auf das Endspiel vorbereiten", sagte Kapitän Bela Gschwandtner mit Blick auf das Final-3-Turnier am 28. und 29. Juni in Grieskirchen. Dort werden auch Freistadt (4:1 in Enns) und Titelverteidiger Vöcklabruck (4:1 bei der DSG Froschberg) zu sehen sein. Die beiden Teams treffen im Halbfinale aufeinander, der Sieger bekommt es mit Urfahr zu tun. Bei den Damen steht schon seit geraumer Zeit Nußbach als Finalist fest. In der Vorschlussrunde spielt Urfahr gegen Laakirchen.

