Upper Austria Ladies: Petkovic gegen Gauff im Halbfinale

Petkovic besiegte am Freitag beim "Upper Austria Ladies" in der Runde der letzten acht Viktoria Kuzmova (SVK) mit 6:4,6:1, der US-Jungstar setzte sich gegen Kiki Bertens (NED), die Nummer eins, mit 7:6,6:4 durch.

Petkovic hatte auch im Vorjahr das Halbfinale in Linz erreicht und war damals an der Qualifikantin Jekaterina Alexandrowa gescheitert. Auch diesmal wartet eine aus der Qualifikation gekommene Gegnerin. Die 15-jährige Gauff hatte heuer bei ihrem Achtelfinal-Einzug in Wimbledon für Furore gesorgt. Nun erreichte sie angefeuert von den Linzer Fans erstmals in ihrer Karriere ein WTA-Halbfinale.

Dorthin schaffte es neuerlich auch Alexandrowa. Als Nummer acht und höchstgereihte Spielerin in der Vorschlussrunde des 250.000-Dollar-Turniers besiegte die Russin die Französin Kristina Mladenovic, die Freundin von Dominic Thiem, mit 6:2,6:4. Ihre nächste Gegnerin ist entweder Jelena Ostapenko (LAT), die French-Open-Siegerin von 2017, oder Jelena Rybakina (KAZ).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem

Upper Austria Ladies Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.